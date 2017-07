ROMA – Il pacchetto di Fabio Fazio alla Rai prevederebbe non soltanto un compenso al conduttore di 11,7 milioni di euro per 4 anni, ma anche un esborso di altri 10,8 milioni di euro per la produzione delle puntate, cachet degli ospiti, organizzazione. Un costo totale, quindi, di oltre 20 milioni di euro.

Ma non solo. Fazio avrebbe messo le mani anche sulla produzione di Che tempo che fa. A riportare la notizia è Paola Pintus su Tiscali.it che ha intervistato Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai in quota Pd.

Secondo Anzaldi, scrive la giornalista,

il popolare conduttore di Rai 3 sarebbe riuscito a mettere a segno un altro colpaccio, in grado di fruttargli parecchi milioni oltre a quelli derivanti dal suo contratto. Insieme al suo storico agente, Beppe Caschetto, Fazio sarebbe in procinto di rilevare la produzione del suo programma, con una formula inedita ma sulla quale la dirigenza della televisione pubblica avrebbe sostanzialmente dato il suo nulla osta. L’accordo, siglato con il voto all’unanimità del Cda sulla base dei consiglieri di amministrazione presenti alla riunione e con la benedizione del nuovo dg Mario Orfeo, prevede che dal prossimo anno la produzione di Che tempo che fa non sarà più affidata alla Endemol: il lucroso appalto Rai andrà ad una nuova società in via di costituzione dietro cui, per il consigliere di vigilanza, ci sarebbe proprio il sodalizio Fazio-Caschetto.

Significa che agli 11,7 milioni di euro già sborsati dalla tv pubblica per l’ingaggio quadriennale di Fazio si aggiungerebbero i 10,8 milioni del contratto di produzione, anch’essi destinati a finire, per metà, nelle tasche del conduttore-produttore. Cifre messe nero su bianco da Anzaldi nell’ esposto recapitato nei giorni scorsi all’Anac di Cantone.

“Il Cda di un’azienda pubblica può deliberare di stipulare un contratto d’appalto con una società che, a quanto risulta, ancora non esiste? Società di cui sono soci, peraltro, lo stesso beneficiario del contratto principale da un lato ed il suo agente dall’altro? E’ possibile chiudere un pacchetto di questo tipo, che comprende produzione, conduzione, cachet degli ospiti, organizzazione, senza che sia intervenuta una regolare gara di affidamento col soggetto pubblico contraente?”.

Anzaldi, parlando con la Pintus, conferma le indiscrezioni.