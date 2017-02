Festival di Sanremo 2017: programma, info, cantanti, ospiti, sorprese

SANREMO – Tutto pronto o quasi per il festival di Sanremo che martedì 7 febbraio parte per la 67/a edizione. Ecco la mappa (per il momento) delle 5 serate, tra cantanti in gara, Nuove proposte, comici, divi internazionali e chi più ne ha più ne metta.

A Maurizio Crozza è affidata ogni sera la videocopertina, nel suo stile inconfondibile, in diretta sì, ma non dal teatro Ariston. Il numero cospicuo dei Big in gara, quest’anno saliti a 22 per decisione del direttore artistico Carlo Conti, ha reso necessario la divisione in due gruppi da 11. I primi si esibiranno martedì, gli 11 mercoledì. Le esibizioni saranno sottoposte al giudizio di sala stampa e televoto: il voto stabilirà i sei che andranno a rischio eliminazione.

Ma nella prima serata gli occhi saranno puntati sull’esibizione di Tiziano Ferro, che torna ancora da superospite a due anni dall’ultima volta. Il cantautore di Latina sarà protagonista di un omaggio a Luigi Tenco, a 50 anni dalla sua scomparsa, con Mi sono innamorato di te. In duetto con Carmen Consoli canterà poi Il conforto, attualmente in radio. Ospiti musicali anche Ricky Martin e i Clean Bandit. Paola Cortellesi e Antonio Albanese saranno sul palco dell’Ariston per promuovere il film Mamma o papà?. Anche la coppia ad alto tasso glamour, Raoul Bova e Rocìo Munoz Morales farà una visita in Riviera.

Mercoledì prende il via la gara per i primi quattro degli otto Giovani, in due sfide a eliminazione diretta. Ospiti della serata Giorgia, la band scozzese dei Biffy Clyro, la rivelazione LP, l’attrice Sveva Alviti, che ha prestato il volto a Dalida nel film dedicato alla star francese e che sarà trasmesso il 15 febbraio su Rai1, e il capitano della Roma Francesco Totti che sarà reduce dalla partita del giorno prima con la Fiorentina. Tra i comici è in programma l’insolito trio Insinna-Brignano-Cirilli.

Tra mercoledì e giovedì attesa anche la star di Hollywood Keanu Reeves. Il giovedì, come ormai da consuetudine, è dedicato alle cover in omaggio alla canzone italiana. Ad esibirsi saranno i 16 Campioni non a rischio eliminazione. Gli altri sei si sfideranno in un girone eliminatorio, che decreterà i due che dovranno definitivamente abbandonare il festival. La serata sarà aperta dal Piccolo Coro dell’Antoniano, ma la star attesa è Mika. Si sfidano gli altri quattro Giovani.

Venerdì riprende la gara, con i 20 brani ancora in gara, quattro delle quali non approderanno alla finale. Sarà proclamato anche il vincitore delle Nuove Proposte. Presenza annunciata quella di Marica Pellegrinelli, modella e moglie di Eros Ramazzotti.

Sabato 11 febbraio il festival 2017 avrà il suo vincitore. All’Ariston ospite speciale saranno Zucchero e Alvaro Soler. Attesi e non ancora inseriti nel puzzle delle serate anche l’ex Take That Robbie Williams, Rag’n’Bone Man, la regina delle imitatrici Virginia Raffaele, Geppi Cucciari, Luca e Paolo, Marco Giallini e Alessandro Gassmann, il volto delle fiction Alessandra Mastronardi, Diana Del Bufalo e Giusy Buscemi, la giornalista di Sky Diletta Leotta.