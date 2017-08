ROMA – Carlo Conti, direttore artistico del festival, secondo Dagospia, vorrebbe Fabrizio Frizzi come conduttore per la prossima edizione di Sanremo. Mario Orfeo, direttore generale della Rai, invece vuole Fabio Fazio. A alla fine, scrive e ironizza Dagospia, chi condurrà il prossimo festival di Sanremo? “Carlo Conti, off course!”.

Ma Carlo Conti dopo tre Festival di successo quest’ultimo non salirà sul palco, mentre per Fabio Fazio e Fabrizio Frizzi i giochi sono ancora aperti. Nelle ultime settimane però sono salite anche le quotazioni di Amadeus e Antonella Clerici.