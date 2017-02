Festival di Sanremo, gaffe di Francesco Totti: “Ilary Blasi si è fatta notare a The Voice”

SANREMO – Tra gli ospiti speciali sul palco dell’Ariston nella seconda serata del Festival di Sanremo c’era Francesco Totti. Dopo qualche battuta a sfondo sportivo con Carlo Conti (“Ringrazio la Fiorentina perché invece di giocare contro la Roma ha guardato il Festival”, ha scherzato il conduttore a proposito del 4-0 giallorosso), il Capitano della Roma ha presentato la coppia Nesli-Alice Papa.

“Lei – legge sul gobbo, in stile Gabriel Garko 2016, ma con più autoironia – si è fatta notare a The Voice”. Piccola pausa e poi il commento: “Questo l’ha fatto Ilary”. Peccato che sua moglie Ilary Blasi il talent musicale non l’abbia mai nemmeno sfiorato. “Sei sicuro? Non mi pare”, cerca di correggerlo un imbarazzato Conti. “Me pare de sì”, assicura Totti.