SANREMO – Festival di Sanremo, le pagelle delle Nuove Proposte. Maldestro con Canzone per Federica e Lele con Ora mai sono i due Giovani che passano alla finale di venerdì 10 febbraio, alla quale sono già approdati mercoledì Francesco Guasti e Leonardo Lamacchia. Eliminati Tommaso Pini con Cose che danno ansia e Valeria Farinacci con Insieme.

Maldestro – Canzone per Federica – Un personaggio che porta nella sua musica l’intensità di un passato complesso. Il testo, insieme a quello di Ermal Meta il migliore del festival, la scrittura musicale e lo stile del canto dimostrano che Maldestro è un autore e un talento da aspettare con curiosità. 7

Tommaso Pini – Cose che danno ansia – Di sicuro è uno che non ha paura di essere kitsch. La canzone ha pure un ritornello che ha qualcosa del tormentone, lui canta in un registro acuto che alla lunga può risultare indigesto. Comunque lodevole l’idea di portare in scena una performance. 6

Valeria Farinacci – Insieme – Così giovane e già preda di melodie e testi e stili che suonano vecchi come una 127. 5

Lele – Ora mai – Ecco un altro fan del drama pop contemporaneo. Una bella voce e una faccia che piace alla ragazzine, ma siamo nella tradizione più scontata. 5