Festival di Sanremo "made in Tim": logo nell'hashtag e...testimonial ospite

SANREMO – Tim e Festival di Sanremo, un connubio che sta facendo discutere e non poco. Innanzitutto le accuse agli organizzatori di aver “appaltato” l’hashtag della kermesse alla società di telefonia (in fondo al quale compare il logo della Tim stilizzato). Inoltre uno degli ospiti più attesi sarà JustSomeMotion, alias JSM, nuovo fenomeno del web e testimonial…della Tim. Partiamo proprio da quest’ultimo.

E’ il momento del revival dello swing, grazie al giovane ballerino tedesco (autodidatta, ha imparato ‘rubando’ su youtube i primi passi, per sua stessa ammissione) ‘JustSomeMotion’, JSM. Ballando il ‘neoswing’, JSM impazza sui social e incolla la gente allo schermo. Ha totalizzato 31 milioni di visualizzazioni il suo video mentre si scatena ballando la nuova danza in una mansarda, sulle note di ‘All night’, pezzo del disc- jockey Parov Stelar (vero nome Marcus Fureder, musicista austriaco, pioniere dell’electro-swing). E’ atteso a Sanremo, doppiato niente di meno che da Mina.

Sven, nome di battesimo di JSM, volteggia e saltella mescolando passi di swing, charleston, rock, rockabilly, ska e hip-hop, oltre a melbourne, shuffle e tectonik in un ritmo contagioso e dall’effetto di grande leggerezza che piace moltissimo. I movimenti in realtà non sono per niente facili da ripetere, ma il popolo di youtube sta già ripercorrendo i suoi passi con migliaia di video che si sommano all’originale, aiutati dai video-tutorial che JSM ha postato sul suo sito (www.justsomemotion.de) per spiegare i passi fondamentali del neoswing.

L’hashtag del Festival a Tim.

