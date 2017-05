SANREMO – E’ partito martedì 7 febbraio, in concomitanza con la prima serata del Festival di Sanremo, il talk-show condotto da Red Ronnie, “Viva Sanremo con Red”, che commenterà live la kermesse con ospiti esclusivi, vip e addetti ai lavori e aprirà il dibattito sulle esibizioni degli artisti in gara.

Leonardo.it ha intervistato Red Ronnie e gli ha chiesto chi secondo lui vincerà questa edizione del Festival.

“Dipende dai giochi che ci sono dietro. È chiaro che se dai peso alla giuria di qualità, come l’anno scorso, ti vincono Gli Stadio. Se vuoi che all’Eurofestival ci vada Il Volo perché ti serve, è chiaro che Sanremo lo vincono loro e non Nek. Se come successo in passato ti ritrovi con Arbore che vince il Festival ma capisci che non è giusto e allora Ravera ha fatto un accordo con Arbore e hanno fatto vincere Ramazzotti. Quest’anno guardando il cast, la canzone che dovrebbe vincere a rigor di logica è quella di Fiorella Mannoia, però abbiamo una radio che investe su Bianca Atzei da tanti anni senza ottenerne nessun risultato, quindi quest’anno per lei è l’ultima spiaggia, è chiaro che si concentreranno forze per farla vincere. Dipende anche come sono le forze che ci sono. Poi abbiamo Maria De Filippi che presenta: far vincere uno di Amici o non far vincere uno di Amici? La sensazione è quella di far vincere uno di Amici. A Sanremo non ci sono mai le coincidenze”.