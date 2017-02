Festival di Sanremo, Salvini ironico: "Federico Braschi eliminato? Che pubblico razzista..."

SANREMO – “Mi dicono che a Sanremo sia stato eliminato il giovane, tal Braschi, che cantava a favore dell’accoglienza degli immigrati. Che peccato, pubblico razzista e xenofobo…”. E’ il post di Matteo Salvini su Facebook. Il segretario della Lega Nord esulta perché sul palco dell’Ariston non ha sfondato l’emergente cantautore romagnolo, Federico Braschi, che al Festival di Sanremo aveva portato la canzone “Nel mare ci sono i coccodrilli” ispirata ai migranti e alle tragedie nel Mediterraneo.

Un pezzo “politico” che a Salvini non piaceva. Tra i commenti al suo post si segnalano molti insulti e qualcuno si spinge a minacciarlo: “Finirai come Buonanno”, amico e compagno di partito di Salvini morto in un incidente stradale. “Esiste il diritto all’idiozia – è il commento del leghista – tu però ne abusi”.