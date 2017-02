Festival di Sanremo streaming, la diretta della prima serata

FESTIVAL DI SANREMO STREAMING: SEGUI LA DIRETTA – Stasera, martedì 7 febbraio, alle 20,45 andrà in onda la prima serata del Festival di Sanremo. La serata sarà trasmessa in diretta su Rai Uno. Questo il link per guardare il festival di Sanremo in diretta streaming.

Capitolo regolamento. Le canzoni saranno votate con un sistema misto: pubblico (televoto) e Giuria della Sala Stampa. Alla fine della serata verrà stilata una classifica e le prime 8 canzoni parteciperanno alla fase successiva, le ultime 3 si sfideranno in un girone eliminatorio.

Questa la scaletta con l’ordine delle esibizioni della prima serata del Festival di Sanremo:

– Giusy Ferreri (con la canzone: Fa talmente male)

– Fabrizio Moro (Portami via)

– Elodie (Tutta colpa mia)

– Lodovica Comello (Il cielo non mi basta)

– Fiorella Mannoia (Che sia benedetta)

– Alessio Bernabei (Nel mezzo di un applauso)

– Al Bano (Di rose e di spine)

– Samuel (Vedrai)

– Ron (L’ottava meraviglia)

– Clementino (Ragazzi fuori)

– Ermal Meta (Vietato morire).

Ospiti della prima Serata del festival di Sanremo.

Tiziano Ferro omaggerà Luigi Tenco cantando “Mi sono innamorato di te” e duetterà con Carmen Consoli “Conforto”.

Ricky Martin regalerà un medley in bilico tra “Vuelve” e “Livin` la vida loca”.

Sul palco anche Clean Bandit, Raul Bova, Rocio Morales e la coppia Antonio Albanese e Paola Cortellesi.

Questi i cantanti in gara al Festival di Sanremo

Al Bano – Di rose e di spine

Elodie – Tutta colpa mia

Paola Turci – Fatti bella per te

Samuel – Vedrai

Fiorella Mannoia – Che sia benedetta

Nesli & Alice Paba – Do retta a te

Michele Bravi – Il diario degli errori

Fabrizio Moro – Portami via

Giusy Ferreri – Fa talmente male

Gigi D’alessio – La prima stella

Raige e Giulia Luzi – Togliamoci la voglia

Ron – L’ottava meraviglia

Ermal Meta – Vietato morire

Michele Zarrillo – Mani nelle mani

Lodovica Comello – Il cielo non mi basta

Sergio Sylvestre – Con te

Clementino – Ragazzi fuori

Alessio Bernabei – Nel mezzo di un applauso

Chiara – Nessun posto è casa mia

Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma

Bianca Atzei – Ora esisti solo tu