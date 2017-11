ROMA – “E’ l’ultima intervista della mia vita con te, però va bene così…”. Flavio Insinna subito dopo aver parlato con un giornalista di Tvblog dopo la conferenza stampa di presentazione della trasmissione Prodigi, in onda su Rai1da sabato prossimo, lo attacca pesantemente a microfoni spenti perché lo avrebbe definito “vecchio e riciclato”. “Oh, pensa a quello che scrivi”, insiste il conduttore, “perché ho gli avvocati pronti per tutti”, “sono state solo secchiate di offese” . Infine: “Ci siamo salutati definitivamente”. “Pezzente”.

Insinna, durante la conferenza stampa, aveva risposto alle accuse di Striscia la Notizia: “Io Prodigi lo faccio gratis. Con la mia agente abbiamo fatto uno scherzo: chiedigli quanto valgo per questa serata, come fosse una trattativa vera. L’hanno detto, ok, digli che quei soldi li diano ai bambini dell’Unicef. Fa solo notizia quando inciampi? E allora ti dico tutte le volte che ho presentato gratis. Anzi, pagandoci le tasse sopra. Perché mi pagavano e io rigiravo i soldi a Telethon”. CLICCA QUI PER IL VIDEO.