ROMA – Flavio Insinna torna in Tv dopo la bufera che lo aveva coinvolto per alcune frasi pronunciate fuorionda, ma rese pubbliche da Striscia la notizia, durante le registrazioni di Affari Tuoi. Insinna torna in Tv a Rai 3 nel programma condotto da Bianca Berlinguer “CartaBianca”. Insinna parlerà di casi di cronaca e vestirà l’insolita veste di intervistatore.

“Lo scorso anno – racconta Bianca Berlinguer – siamo partiti a metà stagione, in un’annata che mi ha vista sotto pressione oltre che dal punto di vista lavorativo anche sotto il profilo familiare (il lutto della madre Letizia, ndr). Quest’anno spero che la campagna elettorale sia degna di essere seguita e che i leader siano disposti a confrontarsi tra loro, e non solo a ridosso del voto.

Su Insinna: “La presenza di Flavio non è assolutamente un tentativo di farlo perdonare dal pubblico ma semplicemente la voglia di utilizzarlo in una veste inedita”.