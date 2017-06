Francesca Baroni, chi è la fidanzata di Ruben Invernizzi di Temptation Island 2017

ROMA – Francesca Baroni, fidanzata di Ruben Invernizzi, è una delle concorrenti di Temptation Island 2017. Laureata in economia e marketing, Francesca Baroni fa anche animazione nei locali. Ruben e Francesca sono fidanzati da due anni.

Francesca è laureata in economia e marketing e fa animazione nei locali, mentre Ruben è impiegato in un’azienda che produce caschi per le moto e sta pensando di iscriversi all’università. Ruben e Francesca sono fidanzati da due anni e non hanno mai convissuto, se non nei fine settimana nel bilocale che lui ha preso in affitto vicino alla villetta dei genitori di Francesca proprio per starle accanto. Lui andrebbe a convivere anche subito, perché è convinto che lei sia la donna della sua vita; Francesca, invece, non è così convinta che sia lui quello giusto e non fa segreto dei suoi dubbi neanche con Ruben. Ci sono stati periodi di crisi e lei ha anche provato a lasciarlo, ma è presto tornata sui suoi passi perché lui la fa sentire molto amata. Francesca non sente per il fidanzato le farfalle nello stomaco, come accadeva per il suo ex. Partecipa a Temptation Island per dipanare ogni dubbio e capire se Ruben è l’uomo giusto per lei, nonostante non sia così ambizioso e brillante come le piacerebbe, e se a tenerla legata è solo l’affetto e non l’amore. Ruben, dal canto suo, ha deciso di partecipare al programma per dimostrare alla sua fidanzata che è lui l’uomo della sua vita, con la certezza che questa esperienza sarà la conferma del suo amore per Francesca e della solidità della loro relazione.