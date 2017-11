ROMA – Dopo che Cecilia Rodriguez lo ha piantato in asso in diretta tv, Francesco Monte sta mestamente provando a voltare pagina. E il giro di boa potrebbe arrivare molto presto: secondo il sito Anticipazioni.tv , lo rivedremo a breve riapparire nel cast di Uomini e Donne.

Il modello pugliese, comprensibilmente, non ha preso bene la fine della sua relazione, e di certo le avventure piccanti della sua ex con Ignazio Moser al Grande Fratello Vip non lo renderanno molto allegro.

E’ stato costretto a guardare la nuova coppia che nasceva sotto gli occhi di tutti, nella casa più spiata d’Italia e ad incassare il duro colpo dopo 4 anni di fidanzamento. Ora però sta per arrivare il momento della rivincita proprio lì dove il suo personaggio è nato.

Sembra infatti che il bel modello pugliese abbia iniziato a seguire su Instagram Raffaella Mennoia, una delle autrici del programma di Maria De Filippi. Ma non è finita qui.

La stessa autrice avrebbe anche pubblicato un video di lei in redazione sul suo profilo Instagram e nel filmato si sentirebbe proprio la voce di Monte. Lo rivedremo sul trono?