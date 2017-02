Francesco Totti: “Mi hanno fatto uno scherzo in spogliatoio… Sembravo Padre Pio”

SANREMO – Francesco Totti intervistato da Carlo Conti e Maria De Filippi racconta uno scherzo che gli hanno fatto i compagni di squadra in spogliatoio. “Mi hanno tagliato i calzini. Ho infilato i piedi e si sono viste tutte le dita. Sembravo Padre Pio”.

E’ un Totti verace e sincero quello sul Palco dell’Ariston. Forse un po’ emozionato, ma molto schietto e spontaneo. Come quando Maria De Filippi gli domanda: “Vai in un ristorante gourmet e devi scegliere fra tre piatti”. Poi cita due piatti molto elaborati, con polvere di caffè, emulsione di aceto balsamico e fragole. E come terza opzione la minestrina. E Totti, in romanesco: “Me sa che è mejo la vecchia minestrina”.

Alla fine Conti e De Filippi hanno presentato a Totti un sacco con dei palloni da calcio che lui ha autografato e poi calciato in galleria, per qualche fortunato spettatore.

Infine, la domanda di rito: “Francesco, qual è la tua canzone preferita di Sanremo”. E lui: “Mi metti in difficoltà. Beh, è stato Povia. Te la ricordi, il Piccione?”.