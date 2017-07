ROMA – E se tutte le avventure vissute dal gruppo di Friends, la popolare serie televisiva degli anni Novanta, non fossero mai avvenute? Un nuovo mistero avvolge la serie televisiva e sta tenendo i fan col fiato sospeso. Tra i fan circola infatti la teoria che la trama non si svolga nella realtà ma sia tutta un sogno di Rachel, interpretata da Jennifer Aniston, che fugge dalla sua noiosa vita da sposata.

A scatenare il dubbio tra i fan e i telespettatori è la copertina della quarta stagione di Friends, dove si vedono i sette protagonisti abbracciati in un letto e tutti dormono tranne Rachel, che ha gli occhi aperti. Leggo riporta quanto apparso sul sito Metro:

“Il dubbio, ad alcuni, era venuto quando un fan aveva postato la foto della copertina del cofanetto contenente la quarta stagione completa della serie. Nell’immagine, infatti, si vedono i sei ragazzi protagonisti della serie dormire sul letto. L’unica sveglia, e con gli occhi aperti, è proprio Rachel. La dietrologia si è sviluppata fino a concepire una teoria molto interessante.

Sappiamo che Rachel, all’inizio della prima stagione, ha appena mollato all’altare il fidanzato Barry; alcuni fan, però, sono convinti che tutto quello che accade sin dal primo episodio non sarebbe la realtà raccontata dalla serie, bensì un sogno di Rachel che, ormai sposata, si accorge di quanto insoddisfacente sia la sua vita. In molti ritengono la teoria plausibile ma da parte degli autori non è ancora giunta alcuna conferma ufficiale”.