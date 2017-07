Fuorionda di Sergio Staino: “Si stava rizzando….” VIDEO

ROMA – Sergio Staino non sa di essere già in onda e a L’Aria Che Tira in onda su La7, il vignettista si lascia andare a questa battuta : “Si stava rizzando l’uccello….” Il riferimento è alla tensione al confine tra Austria e Italia per la questione immigrazione.

Il conduttore non crede a quanto detto dall’ex direttore dell’Unità: “Staino guardi che l’abbiamo sentita, che sta dicendo?”. Accanto al vignettista c’è il comico Paolo Hender. Staino prova quindi a giustificarsi: “Sono qui con lui, che ne so che sono già in onda”. Per vedere il video clicca qui.