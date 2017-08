ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE DI STAGIONE – L’ultimo episodio della settima stagione di Game of Thrones, “The Dragon and The Wolf”, sarà ricco di avvenimenti, che a sorpresa si svolge quasi esclusivamente in due sole location, Fossa del Drago e Grande Inverno.

A Fossa del Drago avviene l’incredibile incontro tra le regine: Cersei e Daenerys per la prima volta si confrontano faccia a faccia e, nonostante la giovane Targaryen si presenti con un esercito di gran lunga superiore a quello dei Lannister e con due draghi, Cersei mostra la stoffa della vera sovrana. Il confronto tra le due è impari: Daenerys, per quanto si impegni, sembra più una rappresentante di classe che una regina e non ha la forza e la presenza per porsi allo stesso livello della rivale che sembra essere nata, invece, con la corona.

Cersei ha modo di incontrare privatamente Tyrion per portare avanti la trattativa riguardo il suo appoggio contro l’orda del Re della Notte. Basterebbe un cenno della regina per far mozzare la testa del nano ma, nonostante tutto, Cersei non è in grado di dare l’ordine di uccidere il fratello. In fondo Tyrion è molto più simile a Cersei di quanto non lo sia Jaime: il gemello è sempre stato un uomo d’armi, mentre Tyrion e Cersei hanno appreso l’astuzia dal padre.

La regina ha accettato di stipulare una tregua con Daenerys e di supportare le truppe del Nord contro gli Estranei, ma, in realtà, non ha intenzione di mantenere fede alla promesse fatte; la scoperta del tradimento turba Jaime che intende invece onorare il patto stipulato. La sorella è dunque pronta a farlo uccidere, senza però dare poi l’ordine finale. Questo gesto segna la definitiva rottura dei rapporti tra i due gemelli e isola totalmente Cersei che, a questo punto, non ha più nessuno accanto.

La scelta di Jaime di tradire la sua regina, la sua amata, per rispettare un giuramento, riporta alla luce lo stesso senso di giustizia che anni prima lo aveva spinto ad uccidere il Re Folle per il bene della popolazione. Vista la situazione è probabile che Jaime compia lo stesso gesto, uccidendo, questa volta, Cersei.

Il vero colpo di scena avviene, però, a Grande Inverno: Sansa, istigata da Ditocorto, decide di processare Arya per omicidio e tradimento. Ma si tratta di una trappola: le accuse, in realtà, sono proprio dirette a Petyr Baelish che viene condannato da Sansa ed ucciso da Arya con la daga che lui stesso aveva consegnato a Bran. Che la morte di Ditocorto per mezzo di quell’arma fosse vicina era chiaro a tutti, ma gli autori sono stati comunque in grado di creare una svolta a dir poco sorprendente.

Infine viene fatta chiarezza sulle origini di Jon Snow: come tutti già sanno lui è figlio di Lyanna Stark. Bran, rivelando il mistero a Sam appena giunto a Grande Inverno, aggiunge ai telespettatori un altro dettaglio cruciale: Jon non è un bastardo, ma un legittimo figlio di Rhaegar Targaryen, quindi ilvero erede del Trono di spade. Jon, il cui vero nome è Aegon Targaryen, precede quindi Daenerys in linea di successione.