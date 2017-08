ROMA – Cominceranno a ottobre le riprese dell’ottava stagione di Games of Thrones. A rivelarlo è Nikolaj Coster-Waldau, attore danese, noto soprattutto per il ruolo di Jaime Lannister nella serie televisiva.

“Sapevo cosa sarebbe successo per le prime tre stagioni. Dopo è stata una stagione alla volta – ha detto in una intervista ripresa da gameofthronesitaly – Ti arriva il copione un mese o sei settimane prima delle riprese e poi scopri cosa succederà in quella stagione. Non so cosa succederà nella prossima. Riprendiamo a ottobre, quindi nelle prossime settimane forse riceveremo i copioni e lo scoprirò. Sono molto curioso”.

Per girare la settima serie, quella attualmente in onda, ci sono voluti sei mesi da agosto 2016 a febbraio 2017. E dopo sei mesi la serie è uscita in tv. Se questo schema sarà mantenuto la serie potrebbe andare in tv ad autunno 2018.