GF Vip 2017, la lista dei concorrenti: Cristiano Malgioglio, i fratelli Rodriguez e…

ROMA – Si arricchisce di nuovi nomi la lista dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2017. Il reality show di Canale 5 tornerà in autunno con la seconda edizione. Alla guida del programma sono confermati la conduttrice Ilary Blasi e l’opinionista Alfonso Signorini. Mentre sembra ormai ufficiale la partecipazione di Cristiano Malgioglio e della showgirl Aida Yespica.

A lungo corteggiato da Cristina Parodi, che avrebbe voluto Malgioglio ospite fisso a Domenica In, il paroliere e showman ha preso la decisione di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Con lui ci sarà l’avvenente Aida Yespica, reduce dall’altro reality dei vip, l’isola dei Famosi. Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, come nuova concorrente. Pare che la giovane napoletana sia pronta per tornare davanti alle telecamere, magari addirittura in coppia con il suo fidanzato Pietro Tartaglione.

E secondo indiscrezioni di Novella 2000, in casa potremmo vedere anche Andrea Tacconi, figlio dell’ex calciatore Stefano. Oltre ai già chiacchierati fratelli di Belen Rodriguez, Jeremias e Cecilia.