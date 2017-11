ROMA – Daniele Bossari e Aida Yespica sono gli altri due finalisti del Grande Fratello Vip insieme a Giulia De Lellis. Questo ha sancito il televoto da casa per il reality show, mentre Ignazio Moser può continuare la sua avventura ma senza la bella Cecilia Rodriguez, che è stata eliminata.

Il sito TvBlog scrive che per celebrare l’arrivo direttamente alla finale del Grande Fratello Vip è stata offerta a Daniele e Aida la possibilità di godere di una festa privata in Spa, con il castigatore che dopo averli preparati durante un freeze ha guidato il trenino che li ha portati nel nuovo ambiente:

“Con un freeze inaspettato, Daniele e Aida scoprono di essere arrivati direttamente in finale. Ignazio ritorna in casa da ‘salvatore’. A lui la possibilità di effettuare tre nomination per vendetta. Festa in Spa per i due nuovi finalisti in compagnia del castigatore che guida il trenino. I due concorrenti dovranno vivere nel nuovo ambiente in piena clandestinità”.