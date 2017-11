ROMA – Nella Casa del Grande Fratello Vip è nata una grande amicizia tra il milanese Raffaello Tonon e l’ex tronista Luca Onestini: il duo che non ti aspetti. E proprio in occasione di un momento di malinconia di Onestini, è scattato l’aiuto dell’amico (a parte, come mostra Dagospia, una mano sulla coscia mentre i due stavano facendo ginnastica).

“Ieri ho cercato di tirare su te e Giulia (De Lellis ndr) – spiega Luca seduto in giardino – e mi sono un po’ caricato di negatività”. “Cercare alle volte di dare una mano a te non è facile perché tu – e questo da un lato è anche un fatto positivo – sei uno che dà molto ma non è come se non volessi dare del peso agli altri – sottolinea Tonon -. Non perché tu voglia apparire forte. Ma perché la tua linea è quella dell’ ‘è tutto a posto’. E lo fai con molta decisione quindi l’altro deve avere rispetto della tua posizione. Soprattutto io che ti sono legato. Non vuoi essere supponente o superuomo. Permetti di entrare un attimo nel tuo disagio ma poi non vuoi pesare. Torni indietro e torni a pensare all’altro. Quindi tu sei uno che a botta calda ti spiega qualcosa. Altrimenti è difficilissimo che tu sia aperto a buttare agli altri un dolore”.

Luca ammette che il compagno ha centrato la questione: “Sì sono così anche noi i miei. Non voglio mai pesare”.