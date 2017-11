ROMA – Come risollevare il morale dei coinquilini rinchiusi nella casa del Grande Fratello Vip? Con un tormentone orecchiabile da canticchiare. Questo è quello che ha pensato il concorrente Luca Onestini, che per divertire l’amico Raffaele Tonon ha improvvisato un ritornello diventato subito virale sulle mosse di Andiamo a Comandare di Fabio Rovazzi. “Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita”, ha cantato Onestini all’amico prima di colpirlo per errore con una scarpa.

Il video del simpatico siparietto avvenuto nella casa del reality show di Canale 5 ha attirato le attenzioni dei telespettatori, scrive il Corriere.tv, spiegando che tra Onestini, ex tronista di Uomini e donne, e Tonon è nata un’amicizia nella casa:

“Dentro la casa del Grande Fratello Vip è nata l’amicizia tra il tronista di «Uomini e donne» Luca Onestini e Raffaele Tonon. Per risollevare il morale dell’amico Onestini inventa un ritornello che è diventato virale, sulle mosse di danza di «Andiamo a comandare»: «Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita». La scenetta tra i due è divertente anche perché poi a Onestini che balla parte una scarpa che colpisce Tonon”.

Per vedere il video del simpatico siparietto dal sito del Corriere.tv clicca qui.