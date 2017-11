ROMA – La prima finalista del Grande Fratello Vip 2017 è Giulia De Lellis. Ma chi è questa ragazza? La giovane ha oltre 1,8 milioni di follower su Instagram ed è fidanzata con Andrea Damante, il tronista che l’ha scelta tra le corteggiatrici di Uomini e donne. Proprio questa ragazza, non proprio nota al grande pubblico, è la favorita per la vittoria dell’edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Nata e cresciuta ad Ostia, 21 anni, è considerata una influencer sui social network, che la sostengono nonostante le numerose gaffe nella casa: dall’Egitto che è la capitale dell’Africa, alle tre caravelle: la Nina, la Pinta e la “Rossa”.

Classe 1996, Giulia ad appena 21 anni è diventata una delle influencer più seguite su Instagram e su Facebook e ha un suo canale YouTube dove pubblica video tutorial sul make up, di cui si dice appassionata. Una ragazza minuta, tanto da aver guadagnato dal suo fidanzato ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip il soprannome giocoso di “nana”. La ragazza ha partecipato a Uomini e donne, dove ha conosciuto Andrea, ed è stata ospite nei salotti di Barbara D’Urso come opinionista. Una “vip” che arriva dunque dai social e che sembra aver conquistato il cuore del pubblico del Grande Fratello Vip.