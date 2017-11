Gomorra 3: scommetti con On Demand di Sisal sullo share della prima puntata

ROMA – La terza stagione di Gomorra sta per sbarcare su Sky e sono in tanti a credere che, anche stavolta, la serie cult farà breccia nel pubblico. Probabilmente ci credono anche gli utenti di Sisal Matchpoint che, grazie al nuovo servizio Scommesse On Demand (www.scommesse-on-demand.it), hanno chiesto di poter puntare sugli ascolti della prima puntata della nuova stagione. E sono stati subito accontentati, sul tabellone Matchpoint è infatti aperta la scommessa Under/Over 4.5%Share.

L’esordio di Gomorra 2 ha fatto registrare il miglior debutto di sempre per una serie tv in onda su Sky, con oltre 1 milione di spettatori medi per il primo episodio e il 3,65% di share. Anche la terza stagione inizierà con un boom di ascolti e, forse, aumenterà lo share? I bookie non si sbilanciano l’Under e Over sul 4,5% di share sono infatti proposti alla pari, a quota 1.85. Il 70% degli scommettitori di Sisal Matchpoint invece, puntando sull’Over, prevede un incremento di ascolti.