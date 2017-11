ROMA – Prima ancora della messa in onda tv (venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic), l’attesa terza stagione di “Gomorra” mette già a segno un record: martedì i primi episodi hanno debuttato in 325 sale cinematografiche e, secondo i dati Cinetel, sono stati la prima scelta del pubblico, superando tutti i film in programmazione con 29.569 spettatori e un incasso al botteghino di 261.841 euro.

L’ennesimo successo ma con una nota stonata messa da Gianfranco Gallo, attore di teatro, cinema e tv che su Facebook tuona contro l’organizzazione della presentazione alla stampa di lunedì scorso a Roma.

Come riporta Davide Cerbone per Il Mattino:

Il suo puntuto post comincia con un promettente «Ehi tu, Sky» e prosegue con quindici righe di orgoglioso sfogo. «La giornata organizzata per Gomorra 3 è stata per me in qualche modo allucinante – esordisce -. Vengo invitato tra i protagonisti fin dalla mattina, ma io ed altri due veniamo messi in prima fila e non ci viene nemmeno concesso di poter intervenire, mentre gli altri sono sul palco», racconta Gallo, che per il secondo anno è don Giuseppe Avitabile, suocero di Genny Savastano. «Ma la sera si superano: Red Carpet per sei e poi, arrivati in sala, io con gli altri due lebbrosi veniamo fatti accomodare in settima fila, ma laterale. Ancora una volta, senza essere citati. Quando è iniziata la proiezione, mi sono alzato dalla sala e sono uscito davanti a tutti», racconta.

«Per carità, capisco che i due protagonisti debbano avere tutte le luci su di loro, che le due donne debbano avere pari dignità e che i due giovani che entreranno in scena nelle prossime puntate vadano pompati, essendo sconosciuti. Ma si poteva fare senza calpestare la mia carriera e il mio personaggio, che tra l’altro in questa serie cresce di importanza», dice Gallo a «Il Mattino». E aggiunge: «Ho vissuto una situazione surreale. E con me, Ivana Lotito e Fabio De Caro, che tra l’altro interpreta uno dei personaggi più amati dal pubblico, Malammore. Non voglio fare polemica, chiedo solo un minimo di rispetto».