ROMA – Tra i concorrenti del Grande Fratello VIP c’è anche l’attore Lorenzo Flaherty. Quando entra nella casa, Alfonso Signorini subito gli chiede: “Ma che fine hai fatto? E’ da un po’ che non ti si vede, sei sparito”. E lui scherza: “Sono passato alla concorrenza”. E poi saluta la moglie è in studio, la giornalista Roberta Floris.

Tra Cristiano Malgioglio e i fratelli Rodriguez è subito lite nella casa del Grande Fratello Vip. I tre si sono punzecchiati dopo che il cantante ha visto i due entrare insieme dalla porta rossa. Malgioglio era a tavola con Simona Izzo quando dalla porta rossa sono entrati Cecilia Rodriguez e Jeremias. Il cantante, oltre a non essersi alzato per salutarli, ha subito esclamato: “Non si può portare un fratello. Se lo sapevo portavo mio nipote”.

Cecilia, dopo aver spiegato con calma che loro sono così uniti da essere una persona sola, si è spazientita: “E allora se la si vuole dire proprio tutta, neanche gli occhiali si possono portare”. Ma Cristiano Malgioglio non ci sta e stizzito ribatte: “Io ho un problema con la luce. Voi non potete stare qui in due. Cos’è adesso arriva il tuo fidanzato, la sua fidanzata e anche Belen? Il triangolo delle Bermuda. Ma Jeremias, dimmi un po’, ch