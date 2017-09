ROMA – Lunedì 11 settembre partirà la nuova stagione del Grande Fratello Vip. Ed è già partito il toto-scommesse per il possibile vincitore. E i favoriti, secondo i bookmaker, sono Cristiano Malgioglio e Giulia De Lellis. Sono entrambi quotati a 5,50.

Seguono a quota 7.00 Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne, Marco Predolin e i fratelli Belen Rodriguez, Jeremias e Cecilia (sono due ma valgono come un solo concorrente). Si sale a 9,00, come riporta Agipronews, per l’attore Lorenzo Flaherty, il comico Gianluca Impastato e il ciclista Ignazio Moser, figlio di Francesco. Doppia cifra, a 11,00 per il conduttore Daniele Bossari, con la modella Aida Yespica a 15,00.

Ecco il cast completo: Cristiano Malgioglio, Serena Grandi, Simona Izzo, Carmen Di Pietro, Gianluca Impastato, Veronica Angeloni, Daniele Bossari, Marco Predolin, Cecilia e Jeremias Rodriguez, Giulia De Lellis, Aida Yespica, Luca Onestini, Lorenzo Flaherty e Ignazio Moser.