ROMA – Carmen Di Pietro regina del trash. Se l’anno scorso era Valeria Marini ad infiammare gli spettatori del Grande Fratello Vip, quest’anno il suo posto lo prende decisamente l’ex signora Paternostro, che “regala” al pubblico un risveglio mattutino senza trucco e con un reggiseno in testa.

Su Twitter arrivano decine di commenti, alcuni dedicati a questo nuovo modo di portare l’indumento intimo, altri alle “chicche” regalate da Carmen durante la puntata andata in onda su Canale 5 ieri sera: “Carmen di Pietro in giro per la casa con il reggiseno in testa è la mia ispirazione di vita”, scrive qualcuno. “Nella vita vorrei fregarmene di tutti come Carmen Di Pietro che anche se viene insultata pensa solo ai trucchi” scrive qualcun’altro. “Carmen Di Pietro ci insegna come raccogliere i capelli” aggiunge un altro commentatore. Su Twitter un momento in cui la Di Pietro cammina col reggiseno in testa.