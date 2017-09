ROMA – Al Grande Fratello Vip i coinquilini rinchiusi in stazione raccontano delle loro confidenze e degli aneddoti del passato. Cristiano Malgioglio ricorda la figura della madre racconta: “Non ho mai detto niente della mia vita ai miei genitori”.

Il paroliere si commuove e continua: “Mi dispiace per i ragazzi che non hanno il coraggio di raccontare la loro omosessualità. Devono liberarsi di questa cosa, non devono vergognarsi, non bisogna soffrire, si nasce con tendenze diverse, tutto qui. I genitori devono essere intelligenti, non ci si deve vergognare di un figlio gay. Bisogna volere la felicità dei figli, io vorrei questo. E poi vogliamo mettere la sensibilità di un omosessuale? È immensa!” (clicca qui per il video).