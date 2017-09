ROMA – Cristiano Malgioglio, uno dei concorrenti del Grande Fratello, è già una star dentro la casa. “Io sono un uomo del popolo – dice in passerella – non posso entrare dalla porta rossa che è la porta dei vip. Se non mi fate entrare da un’altra parte me ne vado a casa. Ilary, io me ne vado”.

Poi Malgioglio riserva frecciatine a tutti i concorrenti: “Non l’ho nemmeno riconosciuta. Perché dovevo alzarmi? È la regina Elisabetta?”. Poi si rivolgfe altero verso il fratello di Belen, Jeremias :”Tu chi sei, perché sei qui?”. Malgioglio non riconosce nemmeno Lorenzo Flaherty “Flaherty faceva quella serie, lì con il cane…”.

All’ingresso delle modelle Ivana Mrazova e Carla Cruz, concorrenti a sorpresa, Cristiano escalama: “Ma tu sei una modella? Non è possibile, sei alta come me!”.

Poi minaccia anche di uscire dalla casa del Grande Fratello: “Una star come me vuoi che vada a Tristopoli?”.