ROMA – Daniele Bossari potrebbe essere il secondo finalista del Grande Fratello Vip. Nella puntata del reality show in onda il 20 novembre la conduttrice Ilary Blasi annuncerà il nome di altri due finalisti, dopo quello di Giulia De Lellis. Ad anticiparla sarebbe stata Mara Venier, che ha sussurrato ad Alfonso Signorini il nome del finalista, ma nonostante la voce bassa il pubblico è convinto di aver sentito proprio il nome di Bossari.

A riportare l’indiscrezione è il sito CMI News, che scrive come a fare compagnia a Giulia De Lellis in finale potrebbe essere proprio Daniele:

“Mara Venier farà una sorpresa a Cristiano Malgioglio, che nelle ultime settimane l’ha nominata un po’ di volte. Intanto la stessa Mara ha “svelato” a Signorini, sussurrando, il nome del secondo finalista: nonostante la voce bassa si è sentito “Bossari”. Sarà Daniele a far compagnia a Giulia in finale?”.

Intanto la puntata si prepara difficile per altri due ospiti della casa. Sia Ignazio Moser che Cecilia Rodriguez sono a rischio eliminazione durante questa puntata e così Ilary ha fatto partire un video per ripercorrere la loro storia d’amore. Tutto questo mentre le valige dei concorrenti sono già state preparate, per aumentare la suspense. Una sorpresa è poi attesa per Cristiano Malgioglio, che potrà finalmente rivedere la sua amica Mara Venier dopo l’inconveniente di quel sussurro.