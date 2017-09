ROMA – Ieri, lunedì 11 settembre, è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip. E sono iniziate le prime nomination. Giulia De Lellis ha nominato Ivana Mrazova. Giulia De Lellis ha motivato la sua nomination con il fatto di non sapere chi sia. “Mi spiace ma proprio non so chi sei, il nome degli altri era già uscito. Il tuo no”. La fidanzata di Andrea Damante non sa che Ivana fu valletta a Sanremo nel 2012 accanto a Gianni Morandi.

Queste le nomination. Serena Grandi fa il nome di Ivana Mrazova. Aida che candida Ignazio Moser. Daniele Bossari nomina Ivana, così come Malgioglio e Giulia De Lellis. Gianluca Impastato fa il nome di Ignazio mentre Ivana nomina Gianluca. Ignazio Moser nomina Gianluca.

Tocca alle nomination della squadra rossa. Il primo è Lorenzo Flaherty che nomina Luca Onestini, i fratelli Rodriguez nominano Carla, così come Onestini, Veronica Angeloni, Predolin, Simona Izzo e Carmen Di Pietro.