ROMA – Ignazio Moser riceve un messaggio dal padre e si commuove. Accade nella puntata di lunedì 20 novembre al Grande Fratello Vip: Ignazio, dopo la lettura della lettera si commuove e piange (clicca qui per vedere il video).

Il padre di Ingazio è il campione di ciclismo Francesco che, presente in studio, legge queste parole: “Essere un Moser vuol dire credere in quello che si fa. Ignazio, non farti mettere sotto da nessun e arriva fino in fondo. Siamo qui con te: ti vogliamo bene”.

Ignazio, che nel confessionale aveva raccontato del suo strettissimo rapporto con il padre Francesco, si lascia andare all’emozione. Una serata difficile per lui: dopo la lettera commovente la separazione da Cecilia Rodriguez eliminata.