ROMA – Volti noti e illustri sconosciuti: la seconda edizione del Grande Fratello Vip si fa notare anche per questo. Al punto che sui social qualcuno twitta non senza ironia: “Ma se non si conoscono tra loro come facciamo a conoscerli noi?”. E al termine della prima puntata, la dura legge della notorietà colpisce e affonda. In nomination finiscono proprio gli “sconosciuti”.

I quattordici concorrenti più uno (i fratelli Rodriguez valgono come uno solo) sono stati divisi in due squadre, rossa e blu. E ciascun gruppo ha dovuto sfornare le sue prime nomination. La squadra blu finita a Tristopoli dopo aver perso la “prova del cactus”, ha così votato: Aida Yespica e Gianluca Impastato nominano Ignazio Moser; Serena Grandi, Cristiano Malgioglio, Daniele Bossari e Giulia De Lellis nominano Ivana Mrazova, Ignazio Moser nomina Gianluca Impastato. I più nominati sono Ivana, Gianluca e Ignazio.

Queste invece le votazioni della squadra rossa : Lorenzo Flaherty sceglie Luca Onestini, tutti gli altri scelgono Carla Cruz. I più nominati sono Carla e Luca.

Ilary Blasi ha quindi aperto il primo televoto a cinque: Ivana Mrazova, Gianluca Impastato, Ignazio Moser, Carla Cruz e Luca Onestini. I vip si sono stretti nella loro casta.