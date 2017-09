ROMA – È di Cecilia Rodriguez la prima doccia “bollente” di questa seconda edizione del Grande Fratello Vip. La sorella di Belen è stata ripresa mentre si dedica alla cura del suo corpo (tutte le foto su Oggi.it).

Pare che questa notte la Rodriguez abbia vissuto i primi momenti difficili. La fidanzata di Francesco Monte si è sciolta in lacrime confessando al fratello Jeremias di non essere troppo felice all’idea di trascorrere le ore notturne in Casa: “Niente, non mi piace stare la notte qua dentro”. Jeremias, sempre dolce nei confronti della sorella, ha fatto il possibile per consolarla.

A poche ore dall’ingresso di Cecilia nella Casa del Gf Vip, il fidanzato Francesco Monte è intervenuto sui social per chiarire che la partecipazione della sua compagna al reality non doveva essere scambiata con un’incontenibile voglia di affermarsi in tv. Ad animare Cecilia sarebbero desideri diversi: