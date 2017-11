ROMA – Ancora una volta Ignazio Moser e Cristiano Malgioglio finiscono in nomination al Grande Fratello Vip. Nella puntata andata in onda la sera del 20 novembre, che ha visto Cecilia Rodriguez venire eliminata dalla casa, sono stati nominati anche due finalisti: si tratta di Daniele Bossari e Aida Yespica, che dovranno vivere nella clandestinità in una Spa in attesa che la loro sorte venga svelata agli altri concorrenti.

Al termine della puntata del reality show condotto da Ilary Blasi è stato necessario come al solito prepararsi ad una nuova nomination, dove i nomi usciti fuori sono quelli di Ignazio e Cristiano, come scrive il sito TgCom 24: