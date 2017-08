ROMA – Grande Fratello Vip 2017, ecco i concorrenti. Tra i candidati eccellenti ci sono Marco Predolin, Carmen Di Pietro, Elettra Lamborghini (che ha già partecipato al Grande Fratello spagnolo).

Siamo ormai a poche settimane dall’inizio: il reality show di Canale 5 partirà infatti l’11 o il 18 settembre, scrive Piero Degli Antoni su Quotidiano.net. Chi ci sarà sicuramente è la bella conduttrice Ilary Blasi, così come il direttore di Chi, Alfonso Signorini, in veste di opinionista.

Per quanto riguarda i concorrenti, però, sembra che fino ad oggi nessuno abbia ancora firmato. Quotidiano.net spiega quali sono i concorrenti più probabili.

Marco Predolin, sicuramente un vip caro agli spettatori non più giovanissimi, poi Carmen Di Pietro ex moglie di Sandro Paternostro e Elettra Lamborghini, bravissima a far parlare di sé in quelle poche apparizione televisive e soprattutto con le foto che generosamente dispensa sul web. Poi ci sono i nomi che in qualche modo sono già circolati sul web, e cioè Cristiano Malgioglio, i fratelli Cecilia e Jeremias Rodriguez (inutile specificare chi sia la terza sorella), Aida Yespica, Giulia De Lellis (accademia Uomini e Donne).