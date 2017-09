ROMA – Serena Grandi è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello VIP. Il 19 novembre del 2003 venne arrestata con l’accusa di detenzione e spaccio di cocaina.

Lei parlò subito di un “clamoroso errore giudiziario”, ma ci vollero cinque anni prima che venisse prosciolta da ogni accusa. Poi spiegò: “Se mi fossi chiamata Maria Pizzetti piuttosto che Serena Grandi non sarebbe successo niente. La macchina del fango che si è messa in moto contro di me mi ha colpito perché ero un nome, una persona famosa. Ho imparato a non fidarmi più di nessuno”.

Poi di nuovo il successo con Paolo Sorrentino e La Grande Bellezza. . “Non sai chi sono? Sono un’attrice Premio Oscar io”, ha rivendicato in un furente litigio televisivo con Giulia De Lellis. Per poi avvertire: “Se nella casa mi mancano di rispetto li meno tutti”.