GRANDE FRATELLO VIP STREAMING: LA REPLICA DELLA PRIMA PUNTATA – Ieri, lunedì 11 settembre, è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip. Questo il link al sito ufficiale di Mediaset per riguardare la replica in streaming. A varcare la porta rossa di Grande Fratello Vip tanti concorrenti famosi che convivranno per circa tre mesi e si contenderanno il montepremi finale di 100.000 euro, di cui metà verrà dato in beneficenza. Sono Veronica Angeloni, Daniele Bossari, Giulia De Lellis, Carmen Di Pietro, Lorenzo Flaherty, Serena Grandi, Gianluca Impastato, Simona Izzo, Cristiano Malgioglio, Ignazio Moser, Luca Onestini, Marco Predolin, Cecilia e Geremia Rodriguez e Aida Yespica.

Cristiano Malgioglio, uno dei concorrenti del Grande Fratello, è già una star dentro la casa. “Io sono un uomo del popolo – dice in passerella – non posso entrare dalla porta rossa che è la porta dei vip. Se non mi fate entrare da un’altra parte me ne vado a casa. Ilary, io me ne vado”. Poi Malgioglio riserva frecciatine a tutti i concorrenti: “Non l’ho nemmeno riconosciuta. Perché dovevo alzarmi? È la regina Elisabetta?”. Poi si rivolgfe altero verso il fratello di Belen, Jeremias :”Tu chi sei, perché sei qui?”. Malgioglio non riconosce nemmeno Lorenzo Flaherty “Flaherty faceva quella serie, lì con il cane…”.

All’ingresso delle modelle Ivana Mrazova e Carla Cruz, concorrenti a sorpresa, Cristiano escalama: “Ma tu sei una modella? Non è possibile, sei alta come me!”. Poi minaccia anche di uscire dalla casa del Grande Fratello: “Una star come me vuoi che vada a Tristopoli?”.