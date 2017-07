I fatti vostri, Laura Forgia al posto di Adriana Volpe

ROMA – Sarà Laura Forgia, ex professoressa de L’eredità nonché partecipante a Temptation Island, Pechino Express e Cultura moderna, a prendere il posto lasciato libero da Adriana Volpe (che invece approda a ‘Mezzogiorno in famiglia’) a I fatti vostri, in onda da settembre su Rai2, accanto al confermatissimo Giancarlo Magalli.

“Laura è la persona più adatta per noi, è spiritosa, preparata ed è in linea con un programma orientato verso il gioco e lo spettacolo” ha dichiarato il regista del programma Michele Guardì a Tv Sorrisi e Canzoni: “È stata scelta tra dieci persone. Non avrà rubriche, Magalli deciderà quando farla intervenire”.

Laura Forgia, nata a Varese classe 1982, per anni ha vestito i panni della professoressa nel programma ‘L’Eredità’. Nel 2014 ha partecipato a ‘Temptation Island’ nel ruolo di tentatrice. Nel 2015, insieme alla collega e amica Eleonora Cortini, ha preso parte a Pechino Express formando la squadra de ‘Le professoresse’. L’anno successivo ha affiancato Teo Mammucari alla conduzione di ‘Cultura moderna’.

La nuova edizione de I fatti vostri avrà inizio lunedì 18 settembre 2017 e andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 11:00, su Rai2.