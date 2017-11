ROMA – Ignazio Moser è pronto a lasciare il Grande Fratello Vip per salvare la sua Cecilia Rodriguez. Il ciclista lo ha annunciato agli altri concorrenti lunedì sera, subito dopo la nomination, che vede ora in bilico Ivana Mrazova, Cristiano Malgioglio e, appunto, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

“Senza Cecilia qui non posso rimanere”, ha detto Moser. “Alle persone dirò di votare lei. Se devo scegliere tra uno di noi due, me ne voglio andare io. Adesso inizio il confessionale dicendo che io me ne vado a casa. Preferisco che resti lei”.

Aida Yespica e Giulia De Lellis, racconta il Giornale, hanno cercato di fargli cambiare idea e di farlo restare: “Cosa stai dicendo? Tu devi voler restare, lascia scorrere questa settimana. Lunedì si vedrà”.

Ma Ignazio non sembra per niente tranquillo, anzi, sembra davvero voglia uscire dalla Casa per permettere a Cecilia Rodriguez di continuare il suo percorso, continua Il Giornale: