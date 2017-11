Ignazio Moser, Tina Cipollari massacra in diretta Virginia Stablum: “Avevi solo…”

ROMA – Virginia Stablum, ex fidanzata di Ignazio Moser, è una delle corteggiatrici di “Uomini e donne”. E durante una delle ultime puntate Tina Cipollari, opinionista storica di “Uomini e donne”, non si è lasciata scappare l’occasione per lanciare una frecciatina alla povera Virginia, di ritorno da una disastrosa esterna col tronista Mattia Marciano: “Ignazio ti ha assegnato solo una stellina nella sua agenda personale…”.

Intanto al Grande Fratello Vip Ignazio e Cecilia continuano a fare scintille. Ma questa settimana rischiano grosso: sono stati entrambi nominati dagli altri inquilini della Casa e uno dei due (o Cristiano Malgioglio e Ivana Mrazova) potrebbe uscire dal reality lunedì prossimo.