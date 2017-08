ROMA – È accaduto di nuovo: anche l’episodio inedito “The Spoils of War” de Il Trono di Spade è stato piratato. Si tratta del quarto episodio della tanto attesa settima stagione. Non è la prima volta che qualcuno degli episodi: era già accaduto con i primi quattro della quinta stagione.

A dirlo è la portavoce di HBO, il canale via cavo sul quale va in onda. La puntata intitolata The Spoils of War dovrebbe andare in onda questa domenica, 6 agosto, negli Stati Uniti.

In Italia la puntata verrà trasmessa lunedì alle 3.00 del mattino e in replica alle 22.15 la versione originale sottotitolata come sempre su Sky Atlantic. L’episodio rubato e finito in Rete è di bassa qualità e con la scritta in sovraimpressione “‘for internal viewing only”.

A prendersi tutta la responsabilità dell’accaduto, è stata Star India, uno dei partner del canale nella distribuzione: “Si tratta di una violazione molto seria e abbiamo subito avviato le indagini opportune per capire le cause. È un grave problema e per questo stiamo studiando le vie legali più opportune”, ha detto il portavoce di Star India in un comunicato.