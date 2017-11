ROMA – Gaffe in diretta per Ilary Blasi. La conduttrice, durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, rivolgendosi a Ignazio e Cecilia si è lasciata scappare una frase maliziosa: “Ignazio puoi andare in Cecilia?”. Risate fragorose del pubblico e in studio e delirio sui social visti i pregressi hot della coppia.

La conduttrice in realtà voleva invitare Moser ad andare in cucina, ma la frittata ormai è fatta. Ridono tutti, Ilary Blasi compresa. Alla fine Cecilia Rodriguez è stata eliminata.