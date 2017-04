ROMA – Luciana Littizzetto e Maradona naufraghi nell’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi? A vederli come perfetti concorrenti della prossima stagione è Alessia Marcuzzi, la conduttrice del reality show, che ha raccontato di essere pronta a rimettersi in gioco e si candida ufficialmente alla conduzione. La Marcuzzi ha sostenuto Raz Degan, vincitore dell’edizione 2017, e intanto pensa già ai nomi di chi le piacerebbe vedere sulle spiagge dell’Honduras.

Nell’intervista al quotidiano Il Giornale, Alessia Marcuzzi racconta di divertirsi sempre con i reality show, perché tutti devono metterci la faccia e impegnarsi. Non manca poi un commento sul vincitore dell’Isola dei Famosi 2017, l’ex modello israeliano e regista:

“Raz è stato il vincitore di tutti e anche il mio. Avevo una passione anche per Eva Grimaldi, esplosiva in tutto, mi divertiva, mi emozionava nel bene e nel male. Anche Samantha De Grenet meritava la finale: si è imposta, è stata l’unica che ha tenuto testa a Degan. All’inizio tifavo per Eva, pensavo potesse vincere. Poi mi sono resa conto che di fronte a Raz non ce n’era per nessuno. Ha fatto un percorso coerente, strategico o meno che fosse. Non ho mai visto un consenso così da parte del pubblico, quando giro per strada tutti mi chiedono solo di Raz”.