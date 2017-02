Isola dei Famosi, Dagospia: "Andrea Marcaccini rischia squalifica per..."

ROMA – L’Isola dei Famosi rischia di perdere un concorrente per squalifica: si tratta di Andrea Marcaccini, che (spiega Alberto Dandolo su Dagospia) avrebbe omesso di avere una denuncia penale in pendenza.

Racconta Dandolo (solitamente sempre molto ben informato nel terreno del gossip):

Il modello tatuato e barbuto Andrea Marcaccini domani sera rischia l’esclusione! Avrebbe mentito a Mediaset e alla società di produzione Magnolia circa l’assenza di sue pendenze penali. Il modello infatti è stato circa un anno fa denunciato dalla sua ex fidanzata Daniela De Cosio De Jesus per (presunte) violenze. In queste ore gli avvocati del Biscione e di Magnolia sono riuniti per decidere il da farsi. Di certo la puntata di domani sera sarà incentrata su questa vicenda.

“Ho denunciato il mio ex fidanzato Andrea Marcaccini, per stalking, violenza privata, lesioni e sequestro di persona. La nostra storia è finita la scorsa estate quando mi ha picchiata. L’ho denunciato perché in un Paese civile un comportamento del genere andrebbe punito”. Questa la pesante accusa di Daniela De Jesus, 21 anni, top model di origine messicana che, dalle pagine del settimanale Chi, si scaglia contro l’ex fidanzato, il modello, stilista e blogger Andrea Marcaccini, uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei famosi. La modella ha mostrato al settimanale la denuncia presentata nel luglio scorso nei confronti dell’ex compagno presso la Procura della Repubblica di Milano e le immagini, allegate alla denuncia, dove mostra i segni che le avrebbe lasciato Marcaccini.

“Avevo capito subito che non sarebbe stata una storia facile – racconta la modella – Andrea era circondato da donne, viveva il mondo della notte. Gli ho detto più volte che forse non ero adatta a essere la sua fidanzata, ma lui mi ripeteva che ero importante. Intanto mi arrivavano voci della sua infedeltà. Sembravo l’unica a non accorgersi che mi tradiva”. La sera tra il 18 e il 19 giugno 2016, racconta ancora Daniela De Jesus, litigano per l’ennesima volta: motivo ancora la gelosia. Tornati a casa scoppia la violenza: stando alla denuncia presentata da Daniela, Andrea la spinge giù dal letto e poi si legge: “Le blocca le braccia e inauditamente e con estrema ferocia comincia a colpirla con pugni e schiaffi al volto”.