Isola dei Famosi, eliminata Dayane Mello. Andrea Marcaccini cacciato dal reality

ROMA – Isola dei Famosi, nella puntata di lunedì 6 febbraio eliminata Dayane Mello. Mentre Andrea Marcaccini, come anticipato nei giorni scorsi da Dagospia, è stato cacciato dal reality show, dopo la denuncia della ex fidanzata, che lo ha accusato di stalking e violenze.

L’ultima puntata dell’Isola si è aperta con la coppia Luxuria versione gangster e Alessia Marcuzzi con scarpe dorate e cinturone. La bionda conduttrice ha subito incalzato Marcaccini sulla denuncia della sua ex: “Tu lo sapevi e non ci hai detto nulla. Per partecipare hai firmato un contratto negando di avere procedimenti penali a tuo carico. Hai violato il regolamento”.

Così il modello è stato subito allontanato dall’Isola, senza nemmeno poter salutare gli altri concorrenti. Raz Degan non l’ha presa bene, ma la produzione non ha ammesso cedimenti. E Luxuria se l’è presa con il pubblico che ha applaudito Marcaccini quando, cercando di giustificarsi, se l’è presa con l’ex accusandola di averlo fatto “adesso per avere notorietà”. Luxuria è stata lapidaria: “Non spetta a noi giudicare. Speriamo che la verità venga a galla”.

Alla fine, tra Samantha De Grenet e Dayane Mello è stata la modella a dover lasciare il reality.