MILANO – Il terzo classificato all’Isola dei Famosi 2017 è Eva Grimaldi. I superfinalisti di questa edizione del reality show sono Raz Degan e Simone Susinna, che inaspettatamente è arrivato in finale. Dopo 68 giorni in Honduras, l’attrice Eva Grimaldi è stata infine eliminata al televoto con Raz Degan, con cui non sono mancate le tensioni neanche durante l’ultima puntata.