Isola dei Famosi, Eva Grimaldi contro Raz Degan: “E’ un ignorante”

ROMA – Eva Grimaldi si prepara con le sue tre amiche alla fase finale dell’Isola. E di certo non possono mancare le strategie dell’ultima ora: “Votiamo Raz tutte così potrebbe andarsene”. Questa sera andrà in onda la finalissima dell’Isola dei Famosi 2017, i naufraghi sono arrivati in Italia già da qualche giorno e alcuni di loro stanno mettendo a punto un piano per eliminare Raz Degan.

Eva Grimaldi, infatti, ha legato molto nell’ultima settimana con Nancy Coppola e Malena, mentre Degan e Simone Susinna sono rimasti in disparte. Così l’attrice ha pensato a un piano per sbattere fuori i due naufraghi e contendersi la vittoria con le tre ragazze.

“Come sono ignoranti, fanno la guerra a noi – dice la Grimaldi a Malena e Nancy -. Non siamo andati noi a fare la guerra a loro. Noi andiamo d’accordo con gli uomini. Come Simone ha ripudiato Malena qui sull’Isola, lo fa anche nella vita. Come Raz non considera le donne al pari degli uomini lo fa anche nella vita. Mi dispiace pensare che l’Isola non li abbia fatti cambiare. Voglio vincere perché ci ho messo la faccia, mi sono denudata da tutto. Non dovrebbero vincere né Simone né Raz perché non c’è lealtà. Soprattutto Simone, almeno Raz mi diverte”.