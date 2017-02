Isola dei famosi, fan rivogliono Alvin come inviato. E Stefano Bettarini...

ROMA – Alessia Marcuzzi alla conduzione, Stefano Bettarini come inviato e Vladimir Luxuria come opinionista. Questa la squadra scelta per l‘Isola dei Famosi 2017, ma i fan non sembrano aver apprezzato uno dei suoi componenti. Da ore sul profilo di Alvin, ex inviato dell’Isola dei Famosi sostituito da Bettarini, sono arrivati centinaia di messaggi per chiedere il suo ritorno. Se Alvin ha augurato buona fortuna al suo sostituto, i fan non l’hanno presa bene e chiedono il motivo di questo cambio.

Il sito Blasting News scrive che questa edizione del reality in Honduras è iniziata non senza problemi. Il primo è stata la pioggia incessante che si è abbattuta sui naufraghi, che ha destato la loro rabbia per le pessime condizioni, con Eva Grimaldi e Massimo Ceccherini che hanno minacciato di lasciare il programma. Un ricatto che la Marcuzzi non ha apprezzato.

C’è poi la questione della scelta di sostituire Alvin con l’ex marito di Simona Ventura, Stefano Bettarini. Dopo che Alvin ha augurato all’ex calciatore buona fortuna per il nuovo incarico, sul suo profilo Instagram e Facebook si sono scatenati i commenti dei fan, come riporta il sito: